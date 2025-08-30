Осъдиха на затвор момиче, откраднало Facebook профил 

© Търговищкият окръжен съд наложи наказание "Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, отложено за една година изпитателен срок, на 19-годишната Д. А. от с. Славяново, общ. Попово.



Наказанието е за това, че през месец юли 2023 година неправомерно е осъществила достъп до информационна система (социалната мрежа Фейсбук/Мета), принадлежаща на П. Т., променила наименованието на профила, както и паролата, като така спряла достъпа на титуляра до собствените му данни. Това станало без съгласието и разрешението на П.Т. Деянието съставлява престъпление по Наказателния кодекс, а именно по чл. 319а и по чл. 319б (глава девета "а“ Компютърни престъпления).



Въпреки че по време на извършване на деянието Д. А. е била непълнолетна, тя е разбирала свойството и значението на постъпките си и е можела да ги ръководи. Извършеното е в условията на пряк умисъл.



Към наказанието се присъединява и наказание "Обществено порицание“, което се изразява в разлепяне на подписаното споразумение в сградата на кметството в с. Славяново, общ. Попово.



Съдът одобри споразумението, постигнато между прокуратурата, защитата и подсъдимата. Споразумението има сила на присъда и не подлежи на обжалване.