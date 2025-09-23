Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна 

© До часове българският гражданин Любомир Киров трябва бъде освободен от украинските власти. Новината съобщи бащата на Сияна Николай Попов в социалната мрежа Facebook.



"Не забравяйте, че преди всичко сме хора! Няма по големи и истински ценности от живота, здравето и мира. Всичко друго е без значение", допълва Попов.



Той подчерта, че 28-годишният мъж е в добро състояние и се намира на сигурно място.



"Фокус" припомня, че от МВнР казаха по-рано, че младият мъж притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.



"Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържаме и връзка с близките на момчето", каза външният министър Георг Георгиев.



Случая коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че лично ще се свърже с президента на Украйна Володимир Зеленски.