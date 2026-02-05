Освободиха гинеколога, задържан заради скандалните записи на пациентки
© bTV
Той бе задържан заради изтеклите записи с пациентки по време на преглед. Прокуратурата проверява дали случаят има връзка със записите от бургаските салони за красота.
Седем адреса в столицата бяха претърсени. Eдин от проверяваните кабинети се намира в центъра на София.
Там има гинекологична практика под шапката на същия медицински център, който стопанисва обекта в кв. "Гео Милев“, откъдето изтекоха голите записи.
Задържаният д-р Венелин Иванов вчера заяви, че не той е инсталирал камерата в кабинета си.
"А от фирма, легална фирма, която постави камерата именно с тази цел - чисто охранителна, защото в кабинета има скъпа апаратура“, каза той.
Сега прокуратурата ще изяснява дали камерата е на охранителна фирма, но към момента "доказателствата не са в такава насока“.
Няма и доказателства, че задържаният е автор на престъплението. Разглежда се и версията за хакване на устройствата.
По информация на bTV, въпреки разследването, днес медицинският център в "Гео Милев“ е работил и са извършвани прегледи. Седем от осемте претърсвани адреси в столицата са на същото юридическо лице, което стопанисва и този кабинет. Претърсен е и един домашен адрес.
