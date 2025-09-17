Новини
Освобождават държавните резерви от бутилирана вода за питейни нужди в област Перник
Автор: Велизара Ангелова 15:12
©
Илюстративен кадър
Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение, обявено със

