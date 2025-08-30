Новини
От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички българи
Автор: Вилислава Ветренска 19:35Коментари (0)31
©
От 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Това обясняват от БНБ.

Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

30.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
30.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
