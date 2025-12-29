От 1 януари: Скок в цените за издаване на лични документи
Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година. Лична карта за деца между 14 и 18 години, вече ще струва 21 лева или малко под 11 евро. В момента тя е 14 лева.
Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност.
