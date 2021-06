От БНТ бесни на министър Минеков: Лъжи и безумни обвинения!

© БГНЕС БНТ ще сезира международни институции в защита на медийната свобода. Вижте пълния текст на позиция на Управителния съвет на обществената телевизия:



През последните дни Българската национална телевизия бе подложена на безпрецедентна атака от изпълнителната власт. Министърът на културата в служебното правителство обвини журналистите на БНТ в нарушение на закона, в евентуално престъпление и в застрашаване на националната сигурност. За първи път в историята на националната телевизия нашите колеги са поставени редом до терористи и престъпници.



Тези лъжи и безумни обвинения бяха отправени многократно от министър Минеков. Нещо повече, за първи път в историята на БНТ изпълнителната власт си позволява толкова нагло и безцеремонно да сплашва журналисти. В официално писмо от министерството бе поискано обяснение от телевизията за нейната редакционна дейност. Никога досега, през новата ни демократична история, министър не се е осмелявал да упражнява цензура върху решенията на журналистите, които по закон са независими и самостоятелни.



Заплахи към журналисти е имало и преди в България, министри са си позволявали да отправят нападки и закани. Никога обаче журналисти не са били приравнявани с престъпници.



Никога, нито един министър не си е позволявал публично, с писмо от министерството, да търси сметка на журналисти, да ги обявява за нарушители на закона, за заплаха за националната сигурност.



Подобно грубо, безцеремонно потъпкване на свободното слово и независимостта на обществената телевизия е недопустимо в едно демократично общество. Този натиск на властта има смразяващ ефект. Нашите колеги са силно притеснени за своята работа и професионална независимост.



Господин Минеков неколкократно погази принципите и европейските стандарти на обществените медии, гарантирани от Закона за радио и телевизия. Нека припомним на всички представители на държавната власт и на политическите партии, че свободата на изразяване и редакционната независимост на медиите са един от основните стълбове на правата на човека в Европа:



а) Основен елемент на тези правозащитни стандарти е недопустимостта на политическа и правителствена намеса и цензура в медиите – частни и обществени.



б) Тези стандарти са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата човека и основните свободи и са разгърнати в трайната практика на Европейския съд за правата на човека в Страсбург (вж. напр. делата Sunday Times v. the United Kingdom, Observer and Guardian v. the United Kingdom, Thorgeir Thorgeirson v. Iceland).



в) Независимостта на журналистите и ненамесата в редакционната свобода от страна на политически фигури и правителството са сред основните гаранции за свободата на словото (вж. и Резолюция на Европейския парламент от 21 май 2013 относно Хартата на ЕС: стандарти за медийна свобода в Европейския съюз, както и Европейската харта за свободата на медиите, подписана от десетки водещи издания в Европа).



г) Тези норми и стандарти са включени и в нашата национална конституционна и законодателна уредба. В частност, чл. 5 от Закона за радиото и телевизията изрично гарантира независимостта на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса и въвежда абсолютна забрана за цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма.



Заплахите и опитите за цензура от страна на министър Минеков изискват категорична реакция от Българската национална телевизия. Ето защо ще сезираме международните институции, дипломатическия корпус и неправителствените организации в защита на медийната свобода.



По-конкретно, стенограми от изказванията на г-н Минеков, писмото от Министерството на културата, както и съответните разпоредби на българското законодателство, които бяха безцеремонно нарушени, ще бъдат предоставени на:







Европейския съвет за радио и телевизия ( EBU)







Европейската комисия чрез заместник-председателя на ЕК г-жа Вера Йоурова и Комисаря по правосъдие г-н Дидие Рейндерс, както и Генерална дирекция "Образование и култура“;







Директора на Агенцията на Европейския съюз за основните права г-н Майкъл О'Флеърти;







Комисаря по правата на човека при Съвета на Европа г-жа Дуня Миятович;







Европейския парламент - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи ;







дипломатическите представителства на държавите-членки на ЕС и на САЩ в София.







СБЖ, Фрийдъм Хаус, "Репотери без граници“, както и други организации, защитаващи медийната свобода и правата на журналистите



БНТ ще продължи да изпълнява своите задължения и обществена функция, спазвайки журналистическите стандарти и принципите на редакционна независимост. За работата на водещи, репортери, редактори, оператори, режисьори и журналистите, работещи в БНТ, свидетелстват и десетките отличия на нашите колеги от български и международни организации с признание за техния професионализъм.