От НЗОК предупреждават за фалшиви SMS-и от името на институцията
НЗОК предупреждава, че това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство.
Институцията не изпраща съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус, и друга персонална информация.
НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.
При получаване на подобен тип писма със съмнително съдържание, НЗОК сигнализира компетентните органи за разследване на киберпрестъпления.
