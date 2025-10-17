По време на форум в Кечкемет, Унгария председателят на Съвета на ректорите на висшите училища у нас, проф. д-р Миглена Темелкова, предложи създаването на Дунавски университетски алианси по подобие на европейските университетски мрежи. Инициираният от посолството на Република България в Унгария форум бе посветен на взаимодействието между България и Унгария във висшето образование, земеделието и туризма.Предложението на проф. Темелкова колаборация между различни университети от Дунавските държави е с цел добавяне на по-висока стойност за конкретните региони от Европа, съобщиха от Съвета на ректорите на висите училища в България.В изявлението си пред унгарската академична общност председателят на Съвета на българските ректори подчерта, че на Европа са потребни регионални образователни алианси, които следва да интегрират усилията на два или повече университета, разположени в държави по Дунав.Ключово конкурентно предимство на Дунавските образователни алианси следва да е интердисциплинарността, която да дава уникалния образователен профил на тези обединения. Реалната придадена стойност за икономиката от обучението в тези алианси следва да се базира на баланса между теория и практика, и привличането на бизнеса в реалното обучение чрез негови лектори, осигурени от него стажове и практики, инвестиции в лаборатории и зали."Създавайки тези Дунавски образователни алианси на база интердисциплинарността, ще създадем всички предпоставки редица региони да се превърнат в образователен тинк-танк на Европа, защото точно в тези мрежи ще се създават специалистите на бъдещето", твърди проф. Темелкова.Сред факторите, определящи потребността от сътрудничество в областта на висшето образование между дунавските държави, проф. Темелкова посочи развитието на Индустрии 4.0 и 5.0, бързия технологичен напредък, изграждането на първите смарт фабрики, навлизането на кибер-физичните системи и изкуствения интелект в почти всички обществено-икономически сектори. Както и създаването на първите коботи, потребността от нов вид принадена стойност за икономиката, обществото и корпорациите."Посочените фактори дефинират основното предизвикателство пред висшето образование в глобален аспект: създаване на специалности, които кореспондират с професиите на бъдещето“, заяви тя пред унгарската академична общност."В Европа се очаква драстична промяна в структурата на пазара в следващите 5 години - 23% от работните места ще бъдат закрити, работните места в образователната индустрия се очаква да нараснат с около 10%, а до 2027 година 42% от бизнес задачите в индустриалните предприятия ще се изпълняват от машини", сподели още проф. Темелкова.