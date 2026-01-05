Първи официален работен ден, откатко приехме единната европейска валута. Днес вече работа стартират и търговските банки у нас. До юни месец 2026 година банковите институции ще обменят левове в евро по фиксирания валутен курс без никакви такси.Същата услуга ще извършват и в клоновете на "Български пощи“, които тази сряда ще изплатят и първите пенсии у нас в евро.Търговските обекти у нас ще могат да презаредят касите си с евробанкноти и монети. Малки магазини из страната през първите дни на Новата година алармираха, че количеството им евро валута се е изчерпило бързо, предаде NOVA.