От днес влиза еднодневната винетка: АПИ с препоръки откъде да се купува
©
Поради очаквания повишен интерес към новата дневна винетка, която ще се продава от днес – 3 февруари, и изтичането на голям брой годишни винетки е необходимо гражданите да са внимателни и да ползват официалните канали за покупка:
–Интернет страницата на Националното тол управление: www.bgtoll.bg;
мобилното приложение BGTOLL;
– терминалите за самотаксуване в търговски обекти, посочени на страницата на НТУ (https://www.bgtoll.bg/e-vinetka);
– на каса в пунктовете за продажба и в областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура“;
– партньорската мрежа, обявена на сайта на НТУ - https://www.bgtoll.bg/za-nas/partniorska-mreja
През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Цените са фиксирани и не се начислят никакви допълнителни или административни такси:
Годишна – 49,60 евро (97 лв.)
Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)
Месечна – 15,34 евро (30 лв.)
Седмична – 7,67 евро (15 лв.)
Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)
Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.) и е в сила от 3 февруари 2026 г.
Още по темата
/
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните такси при въвеждането на еврото
18.12
Още от категорията
/
Илиян Василев за "Боташ": Силно препоръчвам на Радев да не влиза в тази тема, защото договорът му е незащитим
08:38
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Училището, в което е учил самоубилият се Билгин, с нов директор от днес - проверката на МОН продължава
02.02
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете у нас: Разследват изпиране на пари
02.02
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Вирусолог: Няма опасност от масово разпространение на вируса Нипа...
22:40 / 02.02.2026
Сервитьор: Клиентите ни казват сами да си обръщаме левовете в евр...
22:54 / 02.02.2026
Проф. Веселин Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота...
22:08 / 02.02.2026
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки бан...
20:28 / 02.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, дъ...
21:35 / 02.02.2026
Икономисти с мрачна прогноза: Цените у нас ще продължат да растат...
20:03 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.