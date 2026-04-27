От днес, 27 април, МВР стартира издаването на модернизирани документи чрез обновена централизирана система. Гражданите вече могат да избират паспорт с валидност от 10 години, вместо досегашните 5. Повече сигурност и по-рядко посещение на гишетата – това обещава новата промяна.

За лица до 18-годишна възраст документ тип "паспорт“ е с 5-годишен срок на валидност.

За лица над 18-годишна възраст документ тип "паспорт“ може да бъде по изборс 5 или 10-годишен срок на валидност.

Новите такси за български лични документи са публикувани в Тарифа №4 за държавните такси.

Експресните услуги за издаване на лична карта и/или паспорт се заявяват в ОДМВР-София, а готовите документи се получават в гр. София на един от следните адреси:

Дирекция "Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Лъвов мост, бул. "Княгиня Мария Луиза“ №91, гише 13

Дирекция "Български документи за самоличност“: Център за административно обслужване Младост, бул. "Александър Малинов“ №82, гише 13

Столична дирекция на вътрешните работи: бул. "Княгиня Мария Луиза“ №19, гише 17-18