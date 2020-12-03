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|Îò èçãîðÿëîòî ïëàæíî çàâåäåíèå "Seacrets" ñà êàòåãîðè÷íè: Ïàëåæúò å óìèøëåí!
"ÓÌÈØËÅÍ ÏÀËÅÆ Â Seacrets! Ïîêàçâàìå Âè ïúðâè åêñêëóçèâíè êàäðè îò îõðàíèòåëíèòå íè êàìåðè ñëåä óìèøëåíèÿ ïàëåæ, êîéòî íàøåòî çàâåäåíèå ïðåòúðïÿ íà 1 äåêåìâðè. Â 18:00÷. âúïðîñíîòî ëèöå îò çàïèñà âëèçà â íàøèÿ îáåêò è ïðàâè "îãëåä íà òåðåíà". Â ïðîäúëæåíèå íà 3 ìèíóòè ñòàðàòåëíî ïàëè íàøåòî èìóùåñòâî, ñëåä êîåòî õëàäíîêðúâíî ñòîè â ïðîäúëæåíèå íà 3 ìèíóòè è ãëåäà îò ïëàæà ðàçðóøèòåëíîòî äåéñòâèå íà îãíåíàòà ñòèõèÿ, ïîðîäåíà îò íåãîâîòî íåäîïóñòèìî äåÿíèå.
Ñúðäå÷íî áëàãîäèì çà áúðçàòà ðåàêöèÿ íà ïðîòèâîïîæàðíèòå åêèïè, íî âúïðåêè òåõíèòå óñèëèÿ - çà ñúæàëåíèå ùåòèòå ïî íàøèÿ îáåêò çà îãðîìíè.
Â ìîìåíòà îðãàíèòå íà ðåäà ðàçñëåäâàò ñëó÷àÿ. Ìîëèì âñè÷êè ãðàæäàíè, êîèòî ñíîùè (íà 1 äåêåìâðè) ñà áèëè ïî êðàéáðåæíàòà àëåÿ â ÷àñîâèÿ äèàïàçîí îò 18:00÷. äî 18:30÷. è ñëó÷àéíî èìàò íÿêàêâà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî áè ìîãëà äà íè ïîìîãíå - äà ñå ñâúðæàò ñ íàñ èëè ñ íàé-áëèçêîòî ÐÏÓ", íàïèñàõà îò "Seacrets".
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