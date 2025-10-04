От морето в Царево изплуват пари от изчезнал при потопа сейф

© bTV Като от филм – от морето изплуват пари. Този сюжет се разиграва в Царево след наводнението, което отне четири човешки живота по Черноморието и нанесе щети за милиони.



И докато багери чистят деретата в очакване на нови дъждове, крайбрежието се изпълни с хора, привлечени от слуха за отнесен от потопа сейф с пари и ценности.



Първоначално слух, по-късно информацията беше потвърдена от полицията, пише bTV.



Става дума за изчезнал сейф, тежащ около 600 кг, от офис на автосервиз в града. Не е бил укрепен обаче и лесно е отнесен от прииждащата вълна.



В сейфа е имало ценности, пари и документи.



Това поражда и интереса на жителите на Царево днес – от ранните часове на деня досега – в студените води на морето, те светят с фенерчета в търсене на банкноти, вероятно изпаднали от сейфа.



Пред bTV един от хората, дошли да търсят парите, казва, че до него стигнал слух за намерени 12 хиляди лева.