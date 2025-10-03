Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
От понеделник временно се променя организацията на движение по АМ "Струма" в област Перник. 
Автор: Десислава Томева 17:43Коментари (0)14
©
През следващата седмица за изпълнението на дейности по подобряване на отводняването ще се променя временно организацията на движение в два участъка на АМ "Струма“ в област Перник.

От понеделник – 6 октомври, до 10 октомври /петък/ между 8 ч. и 16 ч. в участъка от км 0 до 10-ти км на магистралата в двете посоки ще се почистват шахти. Поради това поетапно ще се ограничава движението в изпреварващите и аварийните ленти, като превозните средства ще преминават в активните.

От понеделник до петък, от 8 ч. до 16 ч., в отсечката между 10-и км и пътен възел "Долна Диканя“ /при 37-и км/, ще се извършва ремонт и почистване на канавки. При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти, в които ще е разположена нужната техника. Трафикът ще се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в активната и изпреварващата лента. 

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
Ryanair: Над 100 000 пътници са застрашени от отменени полети заради стачка във Франция
10:28 / 02.10.2025
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
Мама Нинджа, Мария Пеева за насилето в Каблешково: В една правова държава отдавна всички институции щяха да са се задействали с бясна скорост
15:07 / 01.10.2025
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
Бащата на Сияна за тежката катастрофа на АМ "Хемус": Намушкан от мантинела, така загина той
12:29 / 03.10.2025
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
"Музиката е по-възвишено откровение от всяка мъдрост и философия": Честит празник!
10:07 / 01.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
Радев към волейболните ни национали: С всяка извоювана точка извайвахте пред очите ни една нова България
12:01 / 01.10.2025
Актуални теми
План за възстановяване и устойчивост на България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Енергийна криза
Пенсионната реформа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: