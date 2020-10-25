Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Áîéêî Áîðèñîâ å ñ êîðîíàâèðóñ

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"Âúïðåêè ÷å ÐÇÈ îôèöèàëíî ìè ñâàëè êàðàíòèíàòà, îùå â ïåòúê îòëîæèõ âñè÷êè ñðåùè è ïóáëè÷íè ïðîÿâè çà ïðåäñòîÿùèòå äíè. Ñëåä äâà PCR òåñòà îò äíåñ ñúì ïîëîæèòåëåí ñ COVID-19. Êàòî öÿëî èìàì îáùî íåðàçïîëîæåíèå, êúì ìîìåíòà ïî ïðåöåíêà íà ëåêàðèòå îñòàâàì íà äîìàøíî ëå÷åíèå. Âñè÷êè êîíòàêòíè ñ ìåí ñà ïîäàäåíè íà ÐÇÈ. Ñèãóðåí ñúì, ÷å ñïàçâàéêè ìåðêèòå, çàåäíî ùå ñå ñïðàâèì!"




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