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|Îò ïîñëåäíèòå ìèíóòè: Áîéêî Áîðèñîâ å ñ êîðîíàâèðóñ
"Âúïðåêè ÷å ÐÇÈ îôèöèàëíî ìè ñâàëè êàðàíòèíàòà, îùå â ïåòúê îòëîæèõ âñè÷êè ñðåùè è ïóáëè÷íè ïðîÿâè çà ïðåäñòîÿùèòå äíè. Ñëåä äâà PCR òåñòà îò äíåñ ñúì ïîëîæèòåëåí ñ COVID-19. Êàòî öÿëî èìàì îáùî íåðàçïîëîæåíèå, êúì ìîìåíòà ïî ïðåöåíêà íà ëåêàðèòå îñòàâàì íà äîìàøíî ëå÷åíèå. Âñè÷êè êîíòàêòíè ñ ìåí ñà ïîäàäåíè íà ÐÇÈ. Ñèãóðåí ñúì, ÷å ñïàçâàéêè ìåðêèòå, çàåäíî ùå ñå ñïðàâèì!"
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