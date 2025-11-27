Телефони, пердета и дори строителни материали на търг продават от Агенция “Митници". Става въпрос за задържани на турската граница контрабандни стоки. На публичната разпродажба ще бъдат предложени различни артикули, които вече не се използват за разследвания.“Когато стоките не са фалшиви, когато не са акцизни тютюневи изделия, когато не са други стоки, които нарушават правата върху интелектуалната собственост, тогава се обявява тръжна процедура", обясни прид NOVA Диана Маркова от Агенция “Митници".По думите ѝ в случая става дума за търг с тайно наддаване, който агенцията обявява за стоки, задържани на ГКПП “Капитан Андреево" в периода от 2021 до 2024 година. Маркова поясни, че нито една стока не е фалшива.“Една от най-големите групи съдържа 200 броя мобилни телефона. Има и детски смарт часовници, аксесоари за тях, калъфи, зарядни устройства. Тази група е с начална тръжна цена над 44 600 лева", каза тя.По думите й човек не може да дойде и да си купи един телефон като в магазина - трябва да закупи цялата група. “Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление, да внесат депозит от 20% от първоначално обявената тръжна цена и да участват по групи, те са общо 20", поясни Маркова.“В по-малка група, която се продава, има части за ловни пушки и машина за пълнене на патрони. Тя е с начална цена от малко над 320 лева", сподели Маркова.По думите ѝ на търг се продават и строителни материали, керамични плочки и текстилни изделия. Сред тях са дрехи, обувки, платове, плат за перде.Цялата пълна информация за търга е публикувана на сайта на Агенция “Митници".“Желаещите да участват в търга могат да дойдат от 1 до 3 декември и да видят стоките на място преди да подадат своите ценови оферти. Заявлението, ценовите оферти, както и депозита, трябва да се внесат до 5 декември", поясни Маркова.Тя сподели, че стоките са били задържани при опити за контрабанда. Те са били укрити при преминаване през пункта.“Традиционно месеците преди коледно-новогодишните празници са особено натоварени, трафикът е интензивен. На пункта работят всички трасета, той работи на максимален капацитет, обработват се на денонощие в двете посоки над 3000 товарни автомобила. През последните 2-3 години трафикът е изключително интензивен. Обработените товарни автомобили надхвърлят 1 милион за цяла година", сподели Маркова.