Считано от утре /16 декември 2025 г./, продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация за тях можете да намерите на:БНБ напомня, че рекламации на възпоменателни монети могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени. Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.И още нещо, много важно!!! Монетите, отбелязани със знак */звезда/, отговарят на критериите за "инвестиционно злато" и към цената им не се начислява ДДС.