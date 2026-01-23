Илияна Йотова вече официално е президент на Република България. Конституционния съд потвърди решението на президента Румен Радев да напусне доброволно поста си и да утвърди Илияна Йотова като първата жена президент на България. Това е прецедент в историята ни.
След като 9 години беше вицепрезидент, от днес Илияна Йотова ще остане в историята като първата жена президент на страната ни.
"Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава", категоричен бе Румен Радев още в понеделник, когато обяви, че ще депозира остваката си.
Така името на Илияна Йотова като президент се нарежда до тези на Желю Желев, Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев и Румен Радев.
Коя е Илияна Йотова?
Илияна Йотова е завършва българска филология с втора специалност френска в СУ "Св. Климент Охридски" през 1989 г. Средното си образование получава във френска гимназия.
Йотова е журналист, работи като репортер, редактор, водещ и завеждащ дирекция "Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия.
Ръководи пресцентъра на Висшия съвет на Българската социалистическа партия от 1997 до 2007 г. Член е на ВС на БСП от 2000 г. Заместник-председател е на Градския съвет на БСП в София от януари 2006 г.
През 2005 г. е избрана за народен представител в Четиридесетото народно събрание от листата на "БСП – Обединена левица“ и е на тази длъжност до 2007 г.
След това специализира в Националното училище по администрация – Франция от 2007 г. и в Центъра по европейски науки, Страсбург.
Председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и е заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
След изборите за Европейски парламент в България през май 2007 г. е депутат в ЕП от групата на социалистите и демократите.
На президентските избори през 2016 г. се кандидатира за вицепрезидент заедно с Румен Радев. Двойката е издигната от инициативен комитет, представляван от Стефан Данаилов На 19 януари 2017 г. Йотова и Радев полагат клетва като вицепрезидент и президент на Република България пред Народното събрание, а на 22 януари 2017 г. официално встъпват в длъжност.
Като вицепрезидент, важно беше решението на Йотова да помилва Десислава Иванчева.
Една от генералните теми в работата на Илияна Йотова е свързана с Черно море и мястото на черноморския регион в морската политика на ЕС. През 2010 г. тя призовава за специално внимание върху този европейски регион. По инициатива на Илияна Йотова на посещение в България е делегация от Комисията по рибарство на ЕП, която се запознава с Черно море и региона, с цел подпомагане реализацията на доклада.
