От СДКХ питат премиера защо са блокирани храни за над 300 000 нуждаещи се
Днес председателят на сдружението д-р инж. Андрей Велчев внесе официално писмо, адресирано до министър-председателя Андрей Гюров и началника на неговия кабинет Румяна Бъчварова, в което търси информация за хода на разглеждане на сигнала и решението на Агенция за социално подпомагане да не раздава част от постъпилите по програмата храни, предназначени за над 300 000 социално слаби български граждани. В него се посочва, че "…подобен подход е неприемлив, особено когато става въпрос за предоставяне на хранителна помощ на най-уязвимите групи в обществото; възможно административно блокиране на доставки на храни, които са потвърдени като безопасни от компетентния контролен орган – БАБХ; сигнали, които постъпват не само към нашето сдружение, но и публично чрез медиите, създавайки сериозни съмнения за системни проблеми.“
Припомняме, че на 24.02.2026 г. към СДКХ беше подаден сигнал от управителя на ББП ООД Йордан Балабанов, в който той ни уведоми, че 1 200 000 консерви зелен фасул са спрени и не са платени от Агенция за социално подпомагане с мотива, че не изпълняват критериите за годност на продукта, изискан по поръчката, за което е завела дело и което е загубила във Висшия административен съд, тъй като Българска агенция за безопасност на храните е дала становище, че продуктите изпълняват изискванията на българското законодателство и няма основание да не бъдат раздадени на нуждаещите се.
"Като потребителска организация, Сдружение "За достъпна и качествена храна“ е загрижено не само за здравето и сигурността на потребителите, които купуват своите храни, но и на социално най-уязвимите групи в обществото, които разчитат на социално подпомагане от държавата. Учудени сме от липсата на реакция от
страна на МТСП, особено след влизането на г-н Адемов като министър с декларацията, че няма да позволи програмите за социално подпомагане да се използват за предизборни цели и ще ускори раздаването на продуктите. Надяваме се, че премиерът г-н Гюров и началникът на кабинета му г-жа Бъчварова ще се отзоват на сигнала ни и ще съдействат да бъде взето в обществен интерес.“, коментира инж. д-р Велчев.
