Отбелязваме Деня на народните будители. Празникът е посветен на делото на българските просветители, книжовници и революционери.За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г. в Пловдив. През 1922 г. министърът на просвещението Стоян Омарчевски внася предложение за отбелязване на 1 ноември като празник на народните будители, което е прието от 19-то Обикновено Народно събрание на 13 декември 1922 г. със Закон за допълнение на Закона за празниците.С указ 23 от 3 февруари 1923 г. на цар Борис Трети 1 ноември е определен за празник в памет на заслужилите българи. От 1945 г. денят не се отбелязва официално.