Отбиват камиони по пътя Разград-Исперих заради ПТП с пострадал

© 55-годишна жена от Исперих пострада при пътно-транспортно произшествие, съобщиха от ОДМВР - Разград.



Сигналът за инцидента е получен около 15.30 часа днес. Жената, пътуваща в посока Разград с автомобил "Нисан Микра", се завърта на мократа настилка, на завой, на около километър преди жп прелеза за село Ясеновец и се удря в насрещно движещия се "Ситроен Джъмпер", управяван от 49-годишен мъж от село Китанчево.



Пострадалата е откарана в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието й. Трафикът по пътя Разград - Исперих се регулира от екипи на "Пътна полиция", като тежките камиони се отбиват временно.



Изясняват се обстоятелствата около възникването на катастрофата.