Отчетът на Националната мрежа за децата: България получи "добър" 3,53 в мониторингов доклад
през 2025 г. Национална мрежа за децата, като едно от най-силните граждански обединения в България, заедно със своята общност от граждански организации, експерти, младежи и активисти, продължи да бъде последователен глас за права, качество и устойчиви каузи на децата и семействата в България.
Ето част от постигнатото през 2025 г.:
– Държавата получи оценка "Добър“ (3,53) в 14-ото издание на мониторинговия доклад "Бележник“ за грижата за децата и семействата. През 2025 г. влиянието на
мониторинговия доклад продължи да нараства, като "Бележник“ беше представен
не само в София, но и в още пет града в страната, с цел по-широк обществен и
институционален дебат за детските политики.
– През годината Национална мрежа за децата (НМД) направи важни стъпки за
подобряване на детското здравеопазване, с фокус върху по-уязвимите семейства.
Сред значимите резултати е осигуряването на безплатен антибиотик в две
концентрации за лечение на най-честите детски инфекции за деца до 7 години –
постижение, реализирано в резултат на последователните усилия на НМД и други
граждански организации.
– Чрез Мрежата за правна помощ на НМД подкрепихме рекордните над 90 юридически казуса на организации и граждани, свързани със защита на правата на децата. През 2025 г. мрежата вече обединява 40 адвокати и правозащитници от цялата страна.
– Защитихме прозрачността и обществения интерес в каузата за изграждането на
Национална детска болница, след като институциите отказаха да гарантират открит и смислен диалог, достъп до ключови процеси и изпълнение на поети ангажименти.
След оставката на членовете на Обществения съвет Национална мрежа за децата
продължава активната си работа за създаването на истинска детска болница,
отговаряща на нуждите на децата и семействата.
През цялата година с Парламентарната група за децата на НМД участвахме активно в работата на институциите за постигане на по-добро и по-качествено образование и здравеопазване за децата. Организацията последователно се застъпваше и за подобра закрила на децата онлайн, както и за устойчивостта на Националния център за безопасен интернет, който през 2025 г. отбеляза 20 години от създаването си и продължава да се издържа единствено чрез дарения и европейски проекти.
И през 2025 г. децата и младежите имаха ключова роля във всички събития и
инициативи, организирани от НМД, като активни участници и носители на собствена гледна точка.
Това са само част от резултатите и постиженията на Национална мрежа за децата
през 2025 г.
