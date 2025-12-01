Отец Дионисий: Светият синод от години се самоуправлява чрез плаващи мнозинства
©
"Сегашното конфигурирало се мнозинство в Светия синод започва да се разкъсва по начина, по който това се случва в триумвирата президент – мандатоносител – основен фактор в управлението на страната, а именно "ДПС – Ново начало“, допълни той.
След смъртта на патриарх Максим през 2012 г., който по думите му е "последният истински български патриарх“, в Българската православна църква вече има 15 автокефални патриаршии. "На всички това им е изгодно. Това патриарх Даниил не го промени. Основната му и единствена мисия беше да бъде не онзи пастир, който събира овцете. Аз се виждам по-често с Вселенския патриарх, отколкото с Българския – звучи ли ви разумно? Трябваше да спре покварата и корупцията, която започна след кончината на патриарх Неофит и изключителното забогатяване на църквата. Много им треперят расата на нашите митрополити. Ще стоят и ще чакат, няма да има реакция на Светия синод на нито едно от изявленията на патриарх Даниил. Ако той продължава да им бъде удобен, това означава, че ще имаме патриарх на една все по-малка църква“, заяви отец Дионисий.
Българската църква трябва да докаже, че е автокефална. "Наливането на средства в църквата я покварява и я превръща в институт-брошка на държавната власт“, смята отец Дионисий.
Още от категорията
/
Проф. Вили Лилков: Българският патриарх се държи като политическа фигура и заема пристрастни позиции
16:08
Какво предвижда прилагането на Закона за въвеждане на еврото към Търговския регистър и дружествата
15:25
Васил Велев: Работим добросъвестно и конструктивно, така че да не се провалят преговорите за бюджета
15:04
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
14:22
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
13:59
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.