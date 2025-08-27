Отговорните институции внасят в МС предложенията си за промени, свързани с регулацията на атракционните дейности

© Днес изтича срокът, в който отговорните институции трябваше да предложат



нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас.



"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви миналата седмица заместник министър-председателят Гроздан Караджов.



Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. "Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той, припомня "Фокус".



Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.