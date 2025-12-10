На 69-годишна възраст почина бизнесменът от Добрич Ванко Иванов. Дълги години той се занимаваше с ресторантьорство в града и региона.Стопанисвал е известни заведения, като ресторант "България", както и апартхотел "Голф Коуст" с ресторант "Шатра", пише Про Нюз Добрич.Ванко Иванов е бил президент на Лайънс клуб Добрич.Той беше душата на всяка компания, а приятелите му имаха възможността да се насладят на красивия му глас.Поклонението ще е на 10 декември, в 11.30 часа в погребална зала "Харон".