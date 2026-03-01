Отиде си легендата Георги Велинов
Трагичната новина бе съобщена от организираните привърженици на "червените" от Трибуна Сектор Г в профила им в една от социалните мрежи.
Емблематичният страж е едно от големите имена в историята на ЦСКА.
Шесткратен първенец на България и четирикратен носител на Купата на страната.
През 1981 г. е избран за Футболист на България.
Той е част от великия отбор на ЦСКА, отстранил европейския клубен шампион Ливърпул и стигнал до полуфинал за КЕШ през 1982 г.
