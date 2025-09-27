Отиде си обичан преподавател

© На 26 септември загубихме един от най-обичаните преподаватели на Великотърновския университет – доц. д-р Иван Лазаров.



Той беше не просто учен, а човек, който вдъхновяваше поколения студенти със своите знания, страст към историята и нестандартно мислене.



Научните му интереси обхващаха средновековна България, философия на историята, психоистория и историческа социология.



Доц. Лазаров остави след себе си ярка следа като преподавател, колега и приятел.



Ръководството на Великотърновския университет изказва своите искрени съболезнования на семейството и близките на доц. Иван Лазаров.