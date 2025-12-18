Откраднаха автомобила и инвалидната количка на тежко болен самотен баща
© бТВ
Това е рядко заболяване, което води до ампутации на крайниците. Без инвалидната си количка той остава прикован за леглото, а 13-годишният му син се грижи за него.
Мъжът се нуждае от средства за нова количка и за лекарства и наем на жилището, съобщава бТВ.
Ако имате възможност и желание да помогнете на Светлозар, това са данните на дарителската сметка:
Общинска банка
IBAN: BG26 SOMB 9130 1036 6611 02
BIC: SOMBBGSF
Титуляр: Светлозар Николов Дончев
За потребителите на Revolut, дарения се приемат на @svetloehzp.
За материални дарения под формата на храна и дрехи, желаещите могат да се свържат директно със Светлозар на телефон 0877 717 471.
ЕVO
преди 1 ч. и 35 мин.
Какъв гном трябва да си за да направиш това нещо? И относно медиите - дайте повече инфо за колата и регистрацията, не се знае може пък и да се намери!
