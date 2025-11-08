Откриха Стефани, която изчезна на Витоша
По думите на полицията Стефани е намерена между Бистрица и Железница и е във видимо добро състояние.
"Фокус" се свърза и с ПСС, но към момента не разполагат с повече подробности по случая.
"Фокус" припомня, че на 6.11 беше съобщено за изчезнало момиче. Стефани беше последно видяна в 17:06 на 6.11.2025 близо до резиденция "Бояна" да се качва нагоре. Камери уловиха и част от стъпките на момичето, а кадрите бяха разпространени в социалните мрежи. В района беше пуснат и дрон. Над 40 спасители от планинската служба, десетки доброволци и кучета се включиха в издирването.
