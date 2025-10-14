ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха кокаин във Второ районно управление в Благоевград
Сигналът е подаден от обвиняем по време на разпит в края на миналата седмица. При последвалата проверка полицаи открили наркотика, скрит в кухина на вратата към преходното помещение за ареста.
Все още не е установено кой е укрил кокаина и дали има замесени служители на полицията.
