ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Откриха медикаменти с наркотични вещества: Задържани са над 247 000 таблетки на "Калотина"
От Агенция "Митници" установяват, че иззетите медикаменти съдържат активно действащи компоненти – золпидем и алпрозолан, включени в Списък III - рискови наркотични вещества от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница София.
В качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство за контрабанда на рискови наркотични вещества е привлечен Х.И., на 46 години. С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо лицето.
Делото продължава под надзора на прокуратурата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
12 дни след сватбата тя се развежда
15:05 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: