Откриха мъртви 9 делфина и 300 птици в района на Северното Черноморие – екологичен инцидент ли е
©
По първоначална информация случаят може да се окаже сериозен екологичен инцидент. За повече яснота по темата пред bTV говори д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.
"Вчера през целия ден служители на Спасителния център, както и доброволци от Национално-професионална гимназия по ветеринарна медицина и студенти от Ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет, имахме сигнали, че има страшно много загинали птици по Северното Черноморие, така както и 9 делфина“, обясни той.
Екипите са реагирали незабавно и са извършили огледи на място: "За това и се явихме на място и тепърва ще установяваме от какво са умрели най-вече делфините.“
Засегнатият район обхваща значителна част от крайбрежието: "Става въпрос от Шабленска Тузла до Дуранкулак.“
На този етап причините за смъртта на животните не са изяснени. "Все още не можем на 100% да кажем, но най-вероятно има човешка намеса“, посочи д-р Петров.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.