Откриха мъртви Ивайло Калушев и другите двама край Враца?
По информация на БНТ кемпера е намерен в района на връх Околчица над Враца.
Районът е отцепен от полиция.
Калушев бе издирван за убийството на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев в хижа "Петрохан", която е негова собственост.
