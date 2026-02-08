Днес в гората над Враца е намерен кемпера на издирвания за тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев. Споменава се, че в него са открити три трупа, за които се предполага, че са на Калушев и на другите двама издирвани - дете на 15 години и Николай Златков на 23 години.По информация на БНТ кемпера е намерен в района на връх Околчица над Враца.Районът е отцепен от полиция.Калушев бе издирван за убийството на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев в хижа "Петрохан", която е негова собственост.