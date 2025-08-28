ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха недекларирана валута в хладилния агрегат на товарен автомобил на МП "Капитан Андреево"
На 25.08.2025 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ стоки от Нидерландия през България и Турция за Грузия. След анализ на риска товарният автомобил е селектиран за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани зони с подозрителни плътности. При последвалата физическа проверка във фабрична кухина на хладилния агрегат на полуремаркето са открити 11 пакета, съдържащи еврови банкноти. Установеното количество на откритата недекларирана валута е 102 000 евро с левова равностойност 199 494 лева.
По случая е образувано бързо производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура Хасково- Териториално отделение – Свиленград.
Само през месец август тази година митническите служители на МП "Капитан Андреево" са задържали недекларирана валута за близо 620 000 лева (или за над 317 000 евро) при петте случая.
