Откриха незаконни материали за производство на цигари по пътя Русе – Велико Търново
По време на роуд-стоп контрол на пътя Русе - Велико Търново митнически служители от ТД Митница Русе, съвместно с органите на МВР, спират за проверка автомобил със софийска регистрация. В превозното средство са открити материали за производство на цигари с текстово и графично изображение на запазена марка. Заради основателни съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост, митническите служители са иззели картон за кутии, близо 50 000 цигарени филтри и гилзи за производство на цигари, както и 7 ролки коркофан (филтърна хартия).
Уведомен е правопритежеталят на марката, който след анализ е констатирал, че материалите за производство на тютюневи изделия са били произведени без знанието и съгласието на носителя на правата. Тъй като нарушават правата на интелектуалната собственост намерените материали за производство на цигари ще бъдат унищожени.
