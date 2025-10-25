Откриха мъртъв чичото на убиеца от Люляково. По информация на "24 часа" мъжът се е обесил късно снощи.припомня, че Окръжен съд – Бургас остави в ареста масовия убиец от Люляково Фахри Мустафа на 25 години. Той е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.Момчето на 7 години отишло при съседи с рана в задните части. Детето разказало, че брат му нахлул в дома и е открил стрелба по майка му, леля му и 13-годишната му сестра. От протоколите за химическа експертиза на жертвите стана ясно още, че, след като са били застреляни, след това са били запалени живи.Пред защитника си Мустафа казал: "Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони."се опита да се свърже с МВР и ОДМВР-Бургас, но оттам не могат да потвърдят към този момент за случая.