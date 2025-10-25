ЗАРЕЖДАНЕ...
Откриха обесен чичото на убиеца от Люляково
© Burgas24.bg
"Фокус" припомня, че Окръжен съд – Бургас остави в ареста масовия убиец от Люляково Фахри Мустафа на 25 години. Той е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.
Момчето на 7 години отишло при съседи с рана в задните части. Детето разказало, че брат му нахлул в дома и е открил стрелба по майка му, леля му и 13-годишната му сестра. От протоколите за химическа експертиза на жертвите стана ясно още, че, след като са били застреляни, след това са били запалени живи.
Пред защитника си Мустафа казал: "Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони."
"Фокус" се опита да се свърже с МВР и ОДМВР-Бургас, но оттам не могат да потвърдят към този момент за случая.
Още по темата
/
Тройното убийство в Люляково: Предстои експертиза да докаже психическото здраве на обвиняемия, оръжията още се издирват
23.10
Още от категорията
/
СДВР разби престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
22.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
20.10
Треньорката на Краси, който беше наръган в мол: Чаках го да дойде на тренировка! Каза, че идва!
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.