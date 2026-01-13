Откриха отровени лешояди край Котел
Екипът на ГДНП събира на място доказателствен материал и съставя протокол. Установени са и вероятните примамки, съдържащи отровата – части от трупове на овце и на кон. За случая е заведено досъдебно производство. По-късно са открити още два трупа на картали и един на белоглав лешояд, с което потвърдените жертви на отравянето стават пет. На място се отзовава и екип на БДЗП със специално обучено за издирването на отрови куче.
Екипът на Спасителния център е транспортирал труповете до град Стара Загора, където ще бъде извършена аутопсия с участието на експерти от Тракийския университет, за да бъдат установени причините за натравянето и видът на използваната незаконна субстанция.
"Това е вторият случай на използване на отрови в района, след като през 2022 г. други четири картала бяха отровени“, споделя Емилиян Стойнов – от екипа на Фонда за дивата флора и фауна – организацията, която близо 30 години работи за завръщане на вида в района.
"Намерените мъртви птици имаха предаватели, като е твърде вероятно да има и други, които просто не можем да намерим“, допълва Стойнов.
Мъртвите птици са с имената Игор, Ресни, Енева и Мусала. Едната от тях е кръстена от дарителка, предоставила средствата за маркирането ѝ с предавател. Другата е кръстена на Мирослав Енев от Фондация "Карталско гнездо“, който съвместно с екипа си изгради десетки гнезда за завръщането на вида в страната. Три от птиците са дарени на страната ни от Испания – за целите на завръщането на вида в страната.
Освободени в Кресна и Котел, четирите птици са част от надеждата за завръщането на вида в страната, като Игор и Енева бяха сформирали двойка и с надежда се очакваше тяхното загнездване. Лешоядът Енева е едно от първите карталчета, излюпени в България – една от птиците, за които се надявахме първи да загнездят у нас сред родените на родна земя картали. Благодарение на близо 30-годишна системна работа на гражданските организации в България видът се завърна в страната след близо 50 години отсъствие.
Общо около 18 двойки гнездят в България, след като видът се завърна в страната през 2021 година. В района на Сливен–Котел гнездят 6–7 двойки, които през 2025 г. отгледаха рекордна численост – три малки. Карталът гнезди и във Враца, където има 6–7 двойки, а тази година има данни и за загнездването му в Източните Родопи и Сакар.
"Ще направим всичко по силите си този път извършителят да получи ефективна присъда“, сподели Ивелин Иванов от "Зелени Балкани“ – ръководител на проекта за завръщането на вида в страната.
Припомняме, че използването на отрови в дивата природа е престъпление по Наказателния кодекс и представлява опасност за природата и хората. "Сега пострадаха редки птици, за които голяма международна общност е допринесла да гнездят в страната ни. Но рано или късно отровите ще покосят и хора“, споделят от екипа на "Зелени Балкани“.
Фондът за дивата флора и фауна и "Зелени Балкани“ призовават всички граждани да съдействат за популяризиране на случая и за остра гражданска позиция от всички хора, които милеят за опазването на българската природа и подкрепят усилията ни за нейното съхраняване.
