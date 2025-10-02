ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Откриха специална изложба в София за виртуозния цигулар Васко Василев
Изложбата е специално издание на инициативата "Моите будители“ и съдържа своеобразен разказ за невероятната история на талантливия цигулар Васко Василев - визуален прочит на живота му от 5 до 55 години, предава "Булфото".
В нея са включени лични и професионални фотографии от България и от световни сцени в Лондон, Москва, Токио и Валенсия.
На тържественото откриване присъства и самият музикант, а изложбата е част от специалните събития, с които Васко Василев ще отпразнува своя 55-и рожден ден. Неговите почитатели с нетърпение очакват концерта на 14 октомври в зала Арена 8888 в столицата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Телефоните в България ще пропищят утре в 11 часа
10:39 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: