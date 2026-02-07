Откриха труп в кладенец в село до Созопол
© Burgas24.bg
Зловещата находка е направена от негови близки, които незабавно са сигнализирали за случая. Новината бързо обиколи населеното място, предизвиквайки шок сред общността. Към момента обстоятелствата около фаталния край остават неизяснени и повдигат редица въпроси, съобщава Евроком.
Липсват данни възрастният мъж да е имал проблеми, които биха го подтикнали към решението да сложи край на живота си, което прави версията за самоубийство по-малко вероятна на този етап. Същевременно все още не е ясно дали става въпрос за нелепен битов инцидент.
Тялото на загиналия ще бъде транспортирано за аутопсия в Бургас. Експертизата на съдебните медици трябва да установи с точност причината за смъртта, както и точния момент, в който тя е настъпила
Още от категорията
/
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
10:30
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.