издирваше в Стара планина. Това съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба.
Той е в добро общо състояние. Предстои да бъде заведен от спасителите до подслон, където да се възстанови. По информация на ПСС мъжът е бил изтощен, гладен и жаден, но се е движел самостоятелно.
Припомняме, че вчера около 10:00 ч. в Дирекцията "Национален парк Централен Балкан" е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа "Партизанска песен“ към хижа "Мазалат“, с намерение да продължи към хижа "Тъжа“. Акцията по издирването обаче не е започнала вчера поради лошите метеорологични условия и много силния вятър.
Откриха туриста, който изчезна в Стара планина
