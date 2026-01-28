Открива се Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации в УНСС
Мотивите за откриването на новия институт са продиктувани от навлизането на блокчейн технологиите в световната икономика, което радикално променя начина, по който икономическите агенти си взаимодействат. Затова е необходимо създаване на адекватна на трансформациите образователна и изследователска инфраструктура. Чрез създаването на Института УНСС ще има възможност да предоставя икономически изследвания и консултантски услуги, свързани с Web 3.0, блокчейн технологията и криптоактивите.
Предвижда се Институтът да провежда научни изследвания и да публикува получените резултати в реномирани научни издания с международен научен рейтинг, да организира и участва в национални и международни научни форуми и други академични прояви.
