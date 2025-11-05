Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
Каква е причината?
Няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, тъй като Работодателите отказаха да влязат в Министерския съвет и да обсъждат Бюджет 2026.
"Това, което става, е нечестно. НСТС е мястото всяка страна да изрази своите позиции", заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.
Междувременно правителството реши все още да не внася за гласуване в парламента проектобюджета за догодина.
