Отложиха с няколко часа мярката за неотклонение на Благомир Коцев

Отложиха с няколко часа делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев. Вместо от 15:30 часа ще се гледа в 19 ч. Това реши Софийският градски съд.



"Фокус" припомня, че Ина Лулчева, адвокатът, който защитава Коцев в момента е извън страната и няма да може да присъства на заседанието, а в този час другият човек от екипа на Лулчева все още пътува за София, след като е разбрал за делото.



Съдът попита Коцев дали иска да му се разгледа мярката днес или в понеделник. Той каза, че иска днес и помоли да се изчака адв. Владимиров. Съдът постанови, че трябва днес да се гледа, но в присъствието на адв. Владимиров - отлага за 19 ч.