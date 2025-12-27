Отмениха частичното бедствено положение в Гелеменово. Това съобщиха от Община Пазарджик.Веднага след възникването на кризисната ситуация на 25.12 бяха предприети всички необходими действия за ограничаване на щетите и гарантиране на сигурността на жителите. Благодарение на бързата и координирана работа на кметове, екипите на "Напоителни системи“ АД, МВР, Пожарната, Областна администрация, доброволци, както и на строителни фирми и собственици на кариери, дигата на река Телки дере беше укрепена в компрометираните участъци и бяха предотвратени по-сериозни последици.Нивото на водата започна да се понижава още в първите часове. В следващите дни междуведомствена комисия ще продължи да извършва оглед и опис на нанесените щети, като възстановителните дейности ще продължат поетапно."Напоителни системи“ АД ще продължат и занапред с укрепването на дигите на реките Телки дере и Елшишка, за да се гарантира по-висока сигурност и превенция.Към момента нивата на реките Телки дере и Елшишка са в рамките на нормалното и няма опасност за жителите на Гелеменово и близките населени места. Днес отменяме частичното бедствено положение.Община Пазарджик изказва благодарност на всички ангажирани институции, екипи и доброволци за бързата реакция и професионализма, както и на жителите на с. Гелеменово за търпението и разбирането.