В рамките на своето работно посещение в Република Индонезия заместник-министърът на външните работи на Република България Николай Павлов проведе среща с генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) г-н Као Ким Хурн. Разговорите бяха посветени на развитието на отношенията между България и АСЕАН и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в политическата, икономическата и културната сфера.Заместник-министър Павлов изрази готовността на българската страна да диверсифицира търговските си отношения с държавите от АСЕАН, да насърчава туристическия обмен и сътрудничеството в областта на иновациите, информационните технологии и изкуствения интелект, с цел позициониране на страната като регионален технологичен център и входна точка към европейския пазар. Особено внимание бе отделено на образователния и културния обмен, като заместник-министър Павлов подчерта ролята на българското културно наследство за привличане на интерес към страната. Заявено бе желанието на България за стартиране на процеса по присъединяване към Договора за приятелство и сътрудничество на АСЕАН (TAC).Той представи и напредъка на България по присъединяването към Еврозоната на 1 януари 2026 г., членството ни в Шенгенското пространство, както и текущия процес на присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като открои перспективите за засилване на обмена с АСЕАН в този контекст.Генералният секретар на АСЕАН очерта основните тенденции в развитието на региона, включително бързия растеж на дигиталната икономика, която се очаква да достигне 1 трилион щатски долара и потенциал за нарастване до 2 трилиона долара до 2030 г., както и значителното увеличаване на енергийните потребности на обединението до 2050 г.В края на срещата двете страни потвърдиха готовността си за по-тясно сътрудничество и развитие на търговските, културните и образователните връзки между България и държавите от АСЕАН в контекста на динамично променящата се глобална икономическа среда.