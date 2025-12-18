Отново е блокирано движението за тирове ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери, съобщиха отШофьорите изчакват на място на двата гранични пункта.припомня, че гръцките фермери протестират вече 15 дни заради ниски субсидии, високи разходи и корупция.Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел днес. Това е първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС. Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).