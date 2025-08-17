© виж галерията Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора, предаде репортер на "Фокус". Сигнал за пожар в района е получен минути след 15.00 часа днес.



На място са екипи от РД "Пожарна безопасност и защита на населението"-Стара Загора. Още екипи от съседни общини пътуват, за да се включат в гасенето.



Заради пожара се спира движението по пътя Стара Загора до разклона за Пряпорец. Обходът е през Борилово.



В гасенето могат да се включат доброволци.



Припомняме, че на територията на местността "Седми километър“ край Стара Загора бушуваха големи пожари през юли 2024 г. Пламъците обхванаха над 2 600 декара земя, от които 1 483 декара са горски територии. Наложи се евакуация на хора и животни, а доброволци и екипи от специализираните служби участваха в борбата с бедствието.