Отново край Телиш: Тежка катастрофа с ТИР отне живота на 58-годишен мъж
© Илюстративна снимка
Участъкът е бил заледен. 46-годишен водач на тежкотоварния автомобил с влекач , придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е 58-годишният шофьор на лекия автомобил.
Незабавно след получаване на сигнала в 07:35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на РУ Червен бряг, "Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и РСПБЗН – Червен бряг. На местопроизшествието се извършва оглед.
Районът е обезопасен, а движението – регулирано, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена.
От "Пътна полиция“ апелират водачите да бъдат особено внимателни в зимните условия, да съобразяват скоростта с пътната обстановка, да поддържат по-голяма дистанция и да избягват резки маневри, особено в участъци н риск от заледяване
