ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Отново недостиг на учители, високите заплати не ги привличат
"Това, което ние направихме като проучване, показва, че във всички административни области в страната има огромен недостиг и много широк спектър от учебни дисциплини. Тенденцията продължава – търсят се учители по математика, природните науки, биология, химия, физика особено. Но тази година ни направи силно впечатление, че много се търсят учители по физическо възпитание и спорт, което за нас беше изненада. Недостигът наистина е огромен", коментира учителят и съосновател на приложна академия за образование д-р Теодора Димитрова пред Bulgaria ON AIR.
Най-драматична е ситуацията в София-област, където много жители предпочитат да работят в столицата. Но реално няма регион в страната, който да не страда от липсата на преподаватели.
Въпреки увеличението на учителските заплати през последните години, проблемът не се решава само с пари.
"Това е тенденция, която се наблюдава години наред, не е изненада. Логичното обяснение е, че това са хора, които могат да заемат позиции в други сфери – и по-добре платени. И това е може би причината да не влизат в училище. Но бих казала, че системата вече предразполага и дава повече възможности – те могат да бъдат лектори, да заемат няколко позиции в района, различни училища. Особено извън столицата това е огромна дупка, която трябва да бъде заета именно по този начин", отбеляза д-р Димитрова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Младите кадри често остават без подкрепа и менторство, а новоназначените учители влизат в класните стаи неподготвени за реалните предизвикателства. Практиката по време на университетското обучение е твърде кратка, а управлението на клас и справянето с нормативните изисквания са сериозни изпитания.
"Един студент излиза от университета и влиза в класната стая – пуснат е сред 25 деца и той просто трябва да почне да преподава. Нямаме менторски програми, които да го подкрепят. В образованието, за разлика от много други сфери, няма човек с опит, който да застане до него и да му помага. А това е от огромно значение, защото само заплатите не са фактор – новите учители имат нужда от подкрепа и наставничество", подчерта д-р Димитрова.
Данните сочат, че близо половината от учителите в страната са в предпенсионна възраст. Това означава, че недостигът тепърва ще се задълбочава. Според д-р Димитрова решението е да се отворят повече възможности за хора с различен професионален опит, които искат да преподават.
Академията, която ръководи, предлага 9-месечна програма за бъдещи учители, насочена към придобиване на практически умения – от управление на класната стая и развитие на емоционална интелигентност до преподаване на финансова грамотност и използване на изкуствен интелект.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: