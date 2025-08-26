Новини
Отново недостиг на учители, високите заплати не ги привличат
Автор: Екип Ruse24.bg 13:30
©
В системата на образованието у нас в момента липсват над 500 учители, а недостигът засяга всички административни области и широк спектър от дисциплини.

"Това, което ние направихме като проучване, показва, че във всички административни области в страната има огромен недостиг и много широк спектър от учебни дисциплини. Тенденцията продължава – търсят се учители по математика, природните науки, биология, химия, физика особено. Но тази година ни направи силно впечатление, че много се търсят учители по физическо възпитание и спорт, което за нас беше изненада. Недостигът наистина е огромен", коментира учителят и съосновател на приложна академия за образование д-р Теодора Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Най-драматична е ситуацията в София-област, където много жители предпочитат да работят в столицата. Но реално няма регион в страната, който да не страда от липсата на преподаватели.

Въпреки увеличението на учителските заплати през последните години, проблемът не се решава само с пари.

"Това е тенденция, която се наблюдава години наред, не е изненада. Логичното обяснение е, че това са хора, които могат да заемат позиции в други сфери – и по-добре платени. И това е може би причината да не влизат в училище. Но бих казала, че системата вече предразполага и дава повече възможности – те могат да бъдат лектори, да заемат няколко позиции в района, различни училища. Особено извън столицата това е огромна дупка, която трябва да бъде заета именно по този начин", отбеляза д-р Димитрова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Младите кадри често остават без подкрепа и менторство, а новоназначените учители влизат в класните стаи неподготвени за реалните предизвикателства. Практиката по време на университетското обучение е твърде кратка, а управлението на клас и справянето с нормативните изисквания са сериозни изпитания.

"Един студент излиза от университета и влиза в класната стая – пуснат е сред 25 деца и той просто трябва да почне да преподава. Нямаме менторски програми, които да го подкрепят. В образованието, за разлика от много други сфери, няма човек с опит, който да застане до него и да му помага. А това е от огромно значение, защото само заплатите не са фактор – новите учители имат нужда от подкрепа и наставничество", подчерта д-р Димитрова.

Данните сочат, че близо половината от учителите в страната са в предпенсионна възраст. Това означава, че недостигът тепърва ще се задълбочава. Според д-р Димитрова решението е да се отворят повече възможности за хора с различен професионален опит, които искат да преподават.

Академията, която ръководи, предлага 9-месечна програма за бъдещи учители, насочена към придобиване на практически умения – от управление на класната стая и развитие на емоционална интелигентност до преподаване на финансова грамотност и използване на изкуствен интелект.






